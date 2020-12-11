Шторм в Кирилловке. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n147639-kurortnuu-kirillovku-nakryl-shtorm-chast-baz-otdyha-zatopilo-bolshinstvo-iz-nih-obestocheny.html

Ракурс

Погода в Украине резко изменилась, из-за чего страдают не только северные регионы, в которых выпал снег и наблюдается гололед, но и курортные города.

На курорте Кирилловка в Запорожской области в результате непогоды море размыло береговую линию и затопило некоторые базы отдыха. Об этом сообщил глава поселкового совета Иван Малеев, передает «Укринформ».

По его словам, сейчас начало и середину Федотовой косы подтопило, а дорогу на остров Бирючий залило водой. На курорте наблюдаются проблемы с электроснабжением из-за подтопления. На косе Пересыпь на одной из баз отдыха смыло подпорную стенку. Сейчас вода постепенно исчезает, а ветер стихает.



Отметим, что курорт ежегодно страдает от подтопления в результате штормов. В этот раз эвакуировать жителей Кирилловки не пришлось, поскольку жилая часть поселка не пострадала.





В то же время пользователи социальных сетей делятся видео размытых пляжей и баз отдыха в воде.

Курортный поселок Кирилловка в зимний период. Такой я увидел косу Федотова 9 декабря. До моего приезда затопленных территорий было больше. При снятии очень сильные порывы ветра чуть было не снесли квадрокоптер в лиман…, — подписал видео из затопленного поселка один из пользователей соцсетей.

По прогнозам управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Запорожской области, сегодня, 11 декабря, на акватории Азовского моря высота волн достигнет 13−15 дм, порывы ветра — 15−20 м / с. Установлен первый уровень опасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что шторм на Азовском море привел к тому, что море вышло из берегов. Уже несколько дней в регионе порывы восточного ветра достигают 25−30 м/с, а волны поднимаются до 2 м, накрывая берег. Из-за сложных погодных условий подтопило населенный пункт Кирилловка, пляжи и сооружения баз отдыха.