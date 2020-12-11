Сильный гололед превратил дороги в «каток» в пяти областях

Гололед. Фото: Istock

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Ракурс

Гололед накрыл дороги государственного значения в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской областях вследствие наступления активного циклона.

При минусовой температуре воздуха осадки в виде дождя и мокрого снега спровоцировали гололед. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

На дорогах ввели I уровень опасности, желтый. Во избежание остановки транспортных средств и образования пробок, в данных областях было ограничено движение грузового автотранспорта и автобусов. По состоянию на 6.00 движение в указанных областях восстановлено.

Покрытие на дорогах государственного значения в областях, где наблюдались сложные погодные условия и гололедица — в восточных областях сухое, на остальной территории мокрое. На перевальных участках дорог в Закарпатской области наблюдается дождь. Состояние покрытия на перевалах остается мокрым.

На дорогах государственного значения выполняются работы по ликвидации гололеда и обработке покрытия дорог противогололедными материалами. Впервую очередь обрабатывают спуски, подъемы, мосты, скругленные участки Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. Для ликвидации последствий непогоды задействованы 808 единицы техники и 1 тыс. 183 рабочих.

В результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 173 населенных пункта в трех областях, а именно — Киевская — 79, Житомирская — 58, Черновицкая — 36. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) проведена буксировка 13 единиц автотранспортных средств (оказана помощь 29 гражданам). От ГСЧС привлекалось 29 человек личного состава и 12 единиц техники.

Напомним, ранее мы сообщали, что вчера, 10 декабря, пробки в Киеве из-за сложных погодных условий заполонили весь город. Транспорт стоял практически на всех главных магистралях столицы. Движение осложнялось также наличием почти двух десятков ДТП.