Сильна ожеледиця перетворила дороги на «ковзанку» у п’яти областях

Ожеледиця. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147627-sylna-ojeledycya-peretvoryla-dorogy-na-kovzanku-u-p-yaty-oblastyah.html

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Ожеледиця накрила дороги державного значення у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях внаслідок надходження активного циклону.

При мінусовій температурі повітря опади у вигляді дощу та мокрого снігу спровокували ожеледицю. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

На дорогах було введено I рівень небезпеки, жовтий. З метою уникнення зупинки транспортних засобів та утворення заторів, в даних областях було обмежено рух вантажного автотранспорту та автобусів. Станом на 6.00 рух у вказаних областях відновлено.

Покриття на дорогах державного значення в областях, де спостерігались складні погодні умови та ожеледиця — у східних областях сухе, на решті території мокре. На перевальних ділянках доріг в Закарпатській області спостерігається дощ. Стан покриття на перевалах залишається мокрим.

На дорогах державного значення виконуються роботи з ліквідації ожеледиці та обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Для ліквідації наслідків негоди задіяно 808 одиниці техніки та 1 тис. 183 робітників.

Внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 173 населених пункти у трьох областях, а саме — Київська — 79, Житомирська — 58, Чернівецька — 36. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) проведено буксирування 13 одиниць автотранспортних засобів (надано допомогу 29 громадянам). Від ДСНС залучалось 29 осіб особового складу та 12 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що учора, 10 грудня, затори у Києві через складні погодні умови заполонили все місто. Транспорт стояв практично на всіх головних магістралях столиці. Рух ускладнювався також наявністю майже двох десятків ДТП.