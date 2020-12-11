Шторм у Кирилівці. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n147639-kurortnu-kyrylivku-nakryv-shtorm-chastynu-baz-vidpochynku-zatopylo-bilshist-z-nyh-znestrumleno.html

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Погода в Україні різко змінилася, через що потерпають не тільки північні регіони, у яких випав сніг та спостерігається ожеледиця, а й курортні містечка.

На курорті Кирилівка Запорізької області в результаті негоди море розмило берегову лінію й затопило деякі бази відпочинку. Про це повідомив голова селищної ради Іван Малєєв, передає «Укрінформ».





За його словами, наразі початок і середину Федотової коси підтопило, а дорогу на острів Бірючий залито. На курорті спостерігаються проблеми з електропостачанням через підтоплення. На косі Пересип на одній з баз відпочинку змило підпірну стінку. Зараз вода поступово зникає, а вітер стихає.





Наголосимо, що курорт щорічно страждає від підтоплення у результаті штормів. У цей раз евакуювати жителів Кирилівки не довелося, оскільки житлова частина Кирилівки не постраждала.

Натомість користувачі соціальних мереж діляться відео розмитих пляжів і баз відпочинку у воді.

Курортне селище Кирилівка в зимовий період. Такою я побачив косу Федотова 9 грудня. До мого приїзду затоплених територій було більше. Під час знімання дуже сильні пориви вітру мало не знесли квадрокоптер у лиман…, — підписав відео із затопленого селища один із користувачів соцмереж.



За прогнозами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Запорізькій області, сьогодні, 11 грудня, на акваторії Азовського моря висота хвиль сягатиме 13−15 дм, пориви вітру — 15−20 м /с. Встановлено перший рівень небезпеки.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шторм на Азовському морі призвів до того, що море вийшло з берегів. Вже кілька днів у регіоні пориви східного вітру досягають 25−30 м/с, а хвилі підіймаються до 2 м, накриваючи берег. Через складні погодні умови підтопило населений пункт Кирилівка, пляжі та споруди баз відпочинку.