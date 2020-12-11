У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Високий замок»

https://racurs.ua/ua/n147637-koronavirus-u-kyievi-odujala-rekordna-kilkist-kyyan-infografika.html

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У Києві за минулу добу, 10 грудня, від коронавірусної хвороби COVID-19 одужала рекордна кількість хворих — 922 людини.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час відеобрифінгу.

Водночас за добу у Києві було зафіксовано ще 1 тис. 880 нових випадків коронавірусу, з них 61 медпрацівник.

Серед нових випадків COVID-19:

1 тис. 6 жінок віком від 18 до 88 років;

64 дівчинки віком від 16 днів до 17 років;

735 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв;

73 хлопчика віком від одного місяця до 17 років.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в таких районах столиці:

Дарницькому — 494 випадки;

Дніпровському — 284 випадки;

Оболонському — 159 випадків.

Госпіталізували за добу 104 пацієнти. Наразі на стаціонарному лікуванні в медзакладах столиці перебувають 1 тис. 915 хворих на COVID-19, них 11 дітей.

1 тис. 402 хворих отримують кисневу підтримку, під апаратами ШВЛ перебувають 22 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить майже 48%.

За добу коронавірус забрав життя 26 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу у Києві:

зафіксовано 88 тис. 317 випадків COVID-19;

помер 1 тис. 551 хворий;

одужали 27 тис. 769 пацієнтів.

Нагадаємо, загалом в Україні від коронавірусу за добу померли майже 300 осіб.