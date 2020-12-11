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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Високий замок»

Коронавірус у Києві — одужала рекордна кількість киян (ІНФОГРАФІКА)

11 гру 2020, 12:45
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У Києві за минулу добу, 10 грудня, від коронавірусної хвороби COVID-19 одужала рекордна кількість хворих — 922 людини.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час відеобрифінгу.

Водночас за добу у Києві було зафіксовано ще 1 тис. 880 нових випадків коронавірусу, з них 61 медпрацівник.

Серед нових випадків COVID-19:

  • 1 тис. 6 жінок віком від 18 до 88 років;
  • 64 дівчинки віком від 16 днів до 17 років;
  • 735 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв;
  • 73 хлопчика віком від одного місяця до 17 років.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в таких районах столиці:

  • Дарницькому — 494 випадки;
  • Дніпровському — 284 випадки;
  • Оболонському — 159 випадків.

Госпіталізували за добу 104 пацієнти. Наразі на стаціонарному лікуванні в медзакладах столиці перебувають 1 тис. 915 хворих на COVID-19, них 11 дітей.

1 тис. 402 хворих отримують кисневу підтримку, під апаратами ШВЛ перебувають 22 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить майже 48%.

За добу коронавірус забрав життя 26 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу у Києві:


  • зафіксовано 88 тис. 317 випадків COVID-19;
  • помер 1 тис. 551 хворий;
  • одужали 27 тис. 769 пацієнтів.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, загалом в Україні від коронавірусу за добу померли майже 300 осіб.

Джерело: Ракурс


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