Коронавірус у Києві — одужала рекордна кількість киян (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n147637-koronavirus-u-kyievi-odujala-rekordna-kilkist-kyyan-infografika.htmlРакурс
У Києві за минулу добу, 10 грудня, від коронавірусної хвороби COVID-19 одужала рекордна кількість хворих — 922 людини.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час відеобрифінгу.
Водночас за добу у Києві було зафіксовано ще 1 тис. 880 нових випадків коронавірусу, з них 61 медпрацівник.
Серед нових випадків COVID-19:
- 1 тис. 6 жінок віком від 18 до 88 років;
- 64 дівчинки віком від 16 днів до 17 років;
- 735 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв;
- 73 хлопчика віком від одного місяця до 17 років.
Найбільше нових випадків захворювання виявили в таких районах столиці:
- Дарницькому — 494 випадки;
- Дніпровському — 284 випадки;
- Оболонському — 159 випадків.
Госпіталізували за добу 104 пацієнти. Наразі на стаціонарному лікуванні в медзакладах столиці перебувають 1 тис. 915 хворих на COVID-19, них 11 дітей.
1 тис. 402 хворих отримують кисневу підтримку, під апаратами ШВЛ перебувають 22 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить майже 48%.
За добу коронавірус забрав життя 26 осіб.
За весь час епідемії коронавірусу у Києві:
- зафіксовано 88 тис. 317 випадків COVID-19;
- помер 1 тис. 551 хворий;
- одужали 27 тис. 769 пацієнтів.
Нагадаємо, загалом в Україні від коронавірусу за добу померли майже 300 осіб.