Арестович. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n147636-plan-b-isnuie-ale-prodovjymo-domovlyatysya-z-rosiieu-radnyk-zelenskogo.html

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Війна на Донбасі триває, натомість Україна поки продовжує дотримуватися «плану А» для врегулювання ситуації, і констатує повільне просування, тому підстав для переходу до «плану Б» поки немає.

Але Україна готується до різних варіантів. Про це заявив радник української делегації у Тристоронній контактній групі, та позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає «Укрінформ».

За словами Арестовича, загрози мають гібридний характер, тому збільшуються витрати на оборону. Поки мова про «план Б» не йде, але позиція дуже чітка — основою врегулювання є політико-дипломатична місія.

Ми зберігаємо репутацію країни, яка виконує міжнародні домовленості, які вона підписала, хоча вони складні і важкі. Одночасно запорукою цього врегулювання є всебічний розвиток Збройних сил, усього сектору національної безпеки і оборони, спецслужб, ОПК і ВТС, співробітництво з нашими партнерами. Найкращим зразком якого вважаємо спільні навчання, які були проведені у вересні зі Збройними силами Сполучених Штатів та Великої Британії, — додав радник.

Арестович зауважив, що найбільш повільне просування спостерігається у питанні звільнення взаємно утримуваних осіб через блокування Росією. Він зазначив, що позиція РФ замкнена у постійному просуванні двох наративів, а також зосереджена на тому, аби вони були прийняті українською стороною та посередниками у вигляді ОБСЄ.

За словами радника, Росія намагається зневажати весь комплекс домовленостей, підписаний з літа 2014-го року, наполягаючи лише на комплексі мінських заходів, який був підписаний 12 лютого 2015 року.

На їхню думку, мінські домовленності були освячені ООН і, як вони вважають, чомусь набули сили не ухвальної, а сили рекомендаційної, необхідної до виконання. Тобто стали частиною міжнародного права. Ми цю позицію не поділяємо. Вони постійно намагаються нав’язати нам необхідність прямого діалогу з організаціями, які дуже схожі на терористичні. Ми називаємо їх ТОРДЛОУ — представники тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей України, — пояснив Арестович.



Також він зазначив, що 15 грудня відбудеться останнє в цьому році засідання ТКГ. Російська сторона підтвердила бажання провести зустріч на рівні політичних радників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обмін полоненими між Україною та ОРДЛО, який планувався перед Новим роком, поставила під сумнів Росія та підконтрольні їй бойовики. Натомість у Тристоронній контактній групі запевняють, що такі дії є інформаційним супроводом з боку РФ, а також шантажем.