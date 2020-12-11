Арестович. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n147636-plan-b-suschestvuet-no-prodoljim-dogovarivatsya-s-rossiey-sovetnik-zelenskogo.html

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Война на Донбассе продолжается, в то же время Украина пока продолжает придерживаться «плана А» для урегулирования ситуации, и констатирует медленное продвижение, поэтому оснований для перехода к «плану Б» пока нет.

Но Украина готовится к различным вариантам. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, и внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает «Укринформ».

По словам Арестовича, угрозы носят гибридный характер, поэтому увеличиваются расходы на оборону. Пока речь о «плане Б» не идет, но позиция очень четкая — основой урегулирования является политико-дипломатическая миссия.

Мы сохраняем репутацию страны, которая выполняет международные договоренности, хотя они сложные и тяжелые. Одновременно залогом этого урегулирования является всестороннее развитие Вооруженных сил, всего сектора национальной безопасности и обороны, спецслужб, ОПК и ВТС, сотрудничество с нашими партнерами. Лучшим образцом которого мы считаем совместные учения, которые были проведены в сентябре с Вооруженными силами Соединенных Штатов и Великобритании, — добавил советник.

Арестович заметил, что наиболее медленное продвижение наблюдается в вопросе освобождения взаимно удерживаемых лиц из-за блокирования Россией. Он отметил, что позиция РФ заперта в постоянном продвижении двух нарративов, а также сосредоточена на том, чтобы они были приняты украинской стороной и посредниками в виде ОБСЕ.

По словам советника, Россия пытается игнорировать весь комплекс договоренностей, подписанный с лета 2014-го года, настаивая лишь на комплексе минских мероприятий, который был подписан 12 февраля 2015 года.

По их мнению, он был освящен ООН и, как они считают, то приобрел силы не решающей, а силы рекомендательной, необходимой для выполнения. То есть стал частью международного права. Мы эту позицию не разделяем. Они постоянно пытаются навязать нам необходимость прямого диалога с организациями, которые очень похожи на террористические. Мы называем их ВОРДЛУ — представители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, — объяснил Арестович.



Также он отметил, что 15 декабря состоится последнее в этом году заседание ТКГ. Российская сторона подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников.

Напомним, ранее мы сообщали, что обмен пленными между Украиной и ОРДЛО, который планировался перед Новым годом, поставила под сомнение Россия и подконтрольные ей боевики. В то же время в Трехсторонний контактной группе уверяют, что такие действия являются информационным сопровождением со стороны РФ, а также шантажом.