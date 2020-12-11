В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Высокий замок»

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В Киеве за минувшие сутки, 10 декабря, от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровело рекордное количество больных — 922 человека.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом во время видеобрифинга.

В то же время за сутки в Киеве были зафиксированы еще 1 тыс. 880 новых случаев коронавируса, из них 61 медработник.

Среди новых случаев COVID-19:

1 тыс. 6 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

64 девочки в возрасте от 16 дней до 17 лет;

735 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

73 мальчика в возрасте от одного месяца до 17 лет.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в таких районах столицы:

Дарницком — 494 случая;

Днепровском — 284 случая;

Оболонском — 159 случаев.

Госпитализировали за сутки 104 пациента. В настоящее время на стационарном лечении в медучреждениях столицы находятся 1 тыс. 915 больных COVID-19, из них 11 детей.

1 тыс. 402 больных получают кислородную поддержку, под аппаратами ИВЛ находятся 22 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет почти 48%.

За сутки коронавирус унес жизни 26 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:

зафиксировали 88 тыс. 317 случаев COVID-19;

умер 1 тыс. 551 больной;

выздоровели 27 тыс. 769 пациентов.

Напомним, всего в Украине от коронавируса за сутки умерли почти 300 человек.