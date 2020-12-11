Американские солдаты во время Второй мировой войны, фото: Public Domain Archive

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Ракурс

Коронавирус в США унес жизни уже большего количества людей, чем страна потеряла на фронтах самого кровавого конфликта человечества — Второй мировой войны.

С начала эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 от этого заболевания умерли уже более 292 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом.

Во Второй мировой США потеряли 291 тыс. 557 военнослужащих, свидетельствуют подсчеты Министерства по делам ветеранов США.

В целом во всех войнах до 1991 года США потеряли более 651 тыс. военнослужащих.

По количеству выявленных больных COVID-19 США лидируют в мире — в этой стране зафиксировано уже более 15,6 млн случаев этого заболевания.

Среди соседей Украины больше всего случаев коронавируса зафиксировали в России — 2,5 млн. По официальным данным, в этой стране от коронавируса за все время пандемии умерли почти 46 тыс. человек. При этом за прошедшие сутки, 10 декабря, умерли рекордные 613 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус унес жизни почти 300 больных.