Локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января – freeradio.com.ua

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Ракурс

Локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Прогнозы свидетельствуют о том, что декабрь пройдет с показателями в пределах 16 тыс. случаев коронавируса в сутки. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире одного из телеканалов.

Никто не говорит, что локдаун введут именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за сем дней может предупредить о других датах… Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение, мы от этого никуда не денемся, — сказал Радуцкий.

Он также заявил, что Кабинет министров сможет выбрать новую дату усиления карантина и предупредить об этом за семь дней до его введения.

Радуцкий сообщил, что предварительно Украина получит первые партии вакцины от коронавируса 1 марта 2021 года. Также он сказал, что для прерывания цепи передачи коронавируса в Украине необходимо вакцинировать 17−18 млн жителей.

Раньше «Ракурс» сообщал, что Кабминпланирует запретитьво время тотального локдауна посещение учебных заведений, но садики и специальные заведения будут работать. Не будут работать кафе, бары, рестораны, кроме работы на вынос, доставку и заведений питания в аэропортах.