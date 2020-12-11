Кит. Фото: CNN

https://racurs.ua/n147631-neobychnyy-gorbatyy-kit-pokrasovalsya-vozle-statui-svobody-foto-jivotnogo.html

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Горбатый кит впервые за четыре года показался в гавани Нью-Йорка рядом со Статуей Свободы. Этого гигантского туриста не остановил локдаун, а также проплывающие рядом суда.

Эксперты из организации Gotham Whale назвали кита NYC0089, и включили его в каталог горбатых китов Нью-Йорка. В нем уже содержится более 200 особей, замеченных в водах возле города. Об этом сообщает «Популярная механика».

Как утверждают представители организации, вероятнее всего кит заплыл в гавань из-за обилия менхаденов — рыб, которыми питаются эти величественные млекопитающие. Береговая охрана США подтвердила информацию о наличии кита, но заявила, что вмешается, только если кит запутается или иным образом окажется в опасности.





Последнего кита, который был замечен рядом со Статуей Свободы, звали Gotham. Он заплыл в гавань, и проплыл мимо моста Джорджа Вашингтона. Спустя время его заметили живым и здоровым за пределами гавани. Эксперты надеются, что NYC0089 также выплывет невредимым.

Несмотря на то, что появление кита радует жителей и туристов, нахождение в гавани для него остается опасным, поскольку гавань, окружающая Манхэттен, крайне оживленная. Таким образом, кит рискует столкнуться с движущимися судами, а столкновение с кораблем — одна из основным причин гибели горбатых китов.





Именно поэтому оживленная гавань — не лучшее место для поиска добычи. Береговая охрана США проинформировала моряков, поэтому капитаны должны быть осторожны, пока не будет подтверждено, что NYC0089 покинул гавань.

Напомним, ранее мы сообщали, что клюевый кит Кювье установил новый рекорд по нырянию среди млекопитающих — ему удалось пробыть под водой практически четыре часа. Такие результаты смогли зафиксировать ученые из Дюкского университета в Дареме, США. Это самое продолжительное погружение, которое когда-либо регистрировалось среди китов и млекопитающих в целом.