Кит. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n147631-nezvychaynyy-gorbatyy-kyt-pokrasuvavsya-bilya-statuyi-svobody-foto-tvaryny.html

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Горбатий кит вперше за чотири роки показався в гавані Нью-Йорка поруч зі Статуєю Свободи. Цього гігантського туриста не зупинив локдаун, а також пропливаючі поруч судна.

Експерти з організації Gotham Whale назвали кита NYC0089, і включили його в каталог горбатих китів Нью-Йорка. У ньому вже міститься понад 200 особин, помічених у водах біля міста. Про це повідомляє «Популярная механика».

Як стверджують представники організації, найімовірніше кит заплив у гавань через велику кількість менхаденів — риб, якими харчуються ці величні ссавці. Берегова охорона США підтвердила інформацію про наявність кита, але заявила, що втрутиться, тільки якщо кит заплутається або іншим чином опиниться в небезпеці.



Останнього кита, який був помічений поруч зі Статуєю Свободи, звали Gotham. Він заплив у гавань, і проплив повз міст Джорджа Вашингтона. Через деякий час його помітили живим і здоровим за межами гавані. Експерти сподіваються, що NYC0089 також випливе неушкодженим.

Попри те, що поява кита веселить жителів і туристів, знаходження в гавані для нього залишається небезпечним, оскільки гавань, що омиває Манхеттен, вкрай жвава. Таким чином, кит ризикує зіткнутися з рухомими суднами, а зіткнення з кораблем — одна з основних причин загибелі горбатих китів.

Саме тому жвава гавань — не краще місце для пошуку їжі. Берегова охорона США поінформувала моряків, тому капітани повинні бути обережні, поки не буде підтверджено, що NYC0089 покинув гавань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що клюєвий кит Кюв'є встановив новий рекорд з пірнання серед ссавців — йому вдалося пробути під водою майже чотири години. Такі результати змогли зафіксувати вчені з Дюкского університету в Даремі, США. Це найтриваліше занурення, яке коли-небудь реєструвалося серед китів і ссавців в цілому.