Санкції проти Росії вирішив продовжити Євросоюз

Євросоюз продовжив антиросійські санкції, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n147629-sankciyi-proty-rosiyi-vyrishyv-prodovjyty-ievrosouz.html

Ракурс

Євросоюз вирішив продовжити санкції, запроваджені проти Росії через її дестабілізуючі дії в Україні, ще на півроку. Наразі термін дії санкцій закінчується 31 січня 2021 року.

Прес-секретар голови Євроради Баренд Лейтс повідомив про це на своїй сторінці у Твіттері.

На Європейській раді… є угода щодо продовження санкцій проти Росії, — зазначив він.

Про продовження санкцій глави держав і урядів країн Євросоюзу домовилися під час саміту у четвер, 10 грудня.

Європейські санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори російської економіки, також вони стосуються товарів подвійного призначення. Вони були запроваджені у 2014 році.

З того час Євросоюз неодноразово продовжував термін їхньої дії, періодично переглядаючи та оновлюючи перелік осіб та організацій, що підпадають під них.

Нагадаємо, Конгрес США нещодавно схвалив розширені санкції проти російсько-німецького газогону Nord Stream 2.