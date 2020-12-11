Санкции против России решил продлить Евросоюз

Ракурсhttps://racurs.ua/
Евросоюз продлил антироссийские санкции, фото: «Главком»
Санкции против России решил продлить Евросоюзhttps://racurs.ua/n147629-sankcii-protiv-rossii-reshil-prodlit-evrosouz.htmlРакурс
Евросоюз решил продлить санкции, введенные против России из-за ее дестабилизирующих действий в Украине, еще на полгода. Сейчас срок действия санкций истекает 31 января 2021 года.
Пресс-секретарь председателя Евросовета Баренда Лейтсо сообщил об этом на своей странице в Твиттере.
На Европейском совете … есть соглашение о продлении санкций против России, — отметил он.
О продлении санкций главы государств и правительств стран Евросоюза договорились во время саммита в четверг, 10 декабря.
Европейские санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики, также они касаются товаров двойного назначения. Они были введены в 2014 году.
С того времени Евросоюз неоднократно продлевал срок их действия, периодически просматривая и обновляя перечень лиц и организаций, подпадающих под них.
Напомним, Конгресс США недавно одобрил расширенные санкции против российско-германского газопровода Nord Stream 2.
.