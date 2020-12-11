Санкции против России решил продлить Евросоюз

Евросоюз продлил антироссийские санкции, фото: «Главком»

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Ракурс

Евросоюз решил продлить санкции, введенные против России из-за ее дестабилизирующих действий в Украине, еще на полгода. Сейчас срок действия санкций истекает 31 января 2021 года.

Пресс-секретарь председателя Евросовета Баренда Лейтсо сообщил об этом на своей странице в Твиттере.

На Европейском совете … есть соглашение о продлении санкций против России, — отметил он.

О продлении санкций главы государств и правительств стран Евросоюза договорились во время саммита в четверг, 10 декабря.

Европейские санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики, также они касаются товаров двойного назначения. Они были введены в 2014 году.

С того времени Евросоюз неоднократно продлевал срок их действия, периодически просматривая и обновляя перечень лиц и организаций, подпадающих под них.

Напомним, Конгресс США недавно одобрил расширенные санкции против российско-германского газопровода Nord Stream 2.