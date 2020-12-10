Новий вид китів могли виявити біля узбережжя Мексики, фото: Sea Shepherd

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Ракурс

Новий вид дзьоборилових китів, ймовірно, відкрили біля західного узбережжя Мексики, приблизно за 160 км на північ від островів Сан-Беніто.

Про це заявили в природоохоронній організації Sea Shepherd, члени котрої здійснювали в цьому регіоні дослідження іншого, вже відомого виду китів.

Зазначається, що члени експедиції спостерігали підняття на поверхню води для вдихання повітря групи з трьох особин, ймовірно, невідомого виду китів.

Цих особин сфотографували, також були записані їхні голоси. Виявилося, що будова зубів цих особин не схожа на інші види, також унікальними є звуки, які вони видають.

Учені планують найближчим часом проаналізувати взяті на місці зустрічі з китами проби води, щоб виділити з них ДНК, що необхідно для офіційного визнання відкриття нового виду цих тварин.

На сьогодні відомо вже 23 види дзьоборилових китів. Ці тварини проводять значну частину життя на великих глибинах, що ускладнює їх дослідження.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що найшвидший вид пінгвінів — пінгвіни Дженту — насправді виявився чотирма різними видами.