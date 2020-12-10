Як працюватимуть кафе і ресторани до 8 січня, розповів Степанов

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Як працюватимуть кафе і ресторани у грудні та на початку січня — до так званих «зимових канікул» — локдауну в Україні, який триватиме з 8 по 24 січня включно, розповів очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

В Україні з 1 січня буде продовжено роботу закладів харчування до 23.00, із забороною проведення розрахункових операцій до 22.00. У новорічну ніч закладам громадського харчування буде дозволено працювати до першої години ночі, — розповів під час брифінгу 10 грудня глава МОЗ.

За його словами, коли профільне міністерство розробляло такі карантинні обмеження, особлива увага зверталася на український «менталітет, на ті речі, до яких ми звикли».

Під час карантину не передбачене обмеження роботи громадського транспорту, оскільки й так буде знижена мобільність населення… Як наслідок, суттєво зменшується кількість людей, які користуються транспортом. Це виключно ті люди, котрі їздитимуть на роботу, зокрема, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури, або медичні працівники, — зазначив Степанов.

На його думку, за таких умов ризики інфікування будуть мінімальними. Також міністр визнав, що додаткові обмежувальні заходи викликали б сильний дискомфорт та навантаження.

Ми будемо намагатися і звертаємося до вас, щоб з 8 по 24 січня були виконані всі правила, які будуть встановлені на території України. Ми розраховуємо на ефект не менше 40−50% зниження інфікованих за цей період, — резюмував Степанов.

Нагадаємо, локдаун в Україні діятиме з 8 по 24 січня включно. На цей період на всій території держави будуть запроваджені посилені карантинні обмеження.