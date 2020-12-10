Как будут работать кафе и рестораны до 8 января, рассказал Степанов

https://racurs.ua/n147586-kak-budut-rabotat-kafe-i-restorany-do-8-yanvarya-rasskazal-stepanov.html

Ракурс

Как будут работать кафе и рестораны в декабре и начале января — до так называемых «зимних каникул» — локдауна в Украине, который продлится с 8 по 24 января включительно, рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

В Украине с 1 января будет продлена работа общепита до 23.00, с запретом проведения расчетных операций до 22.00. В новогоднюю ночь заведениям общественного питания будет разрешено работать до часу ночи, — рассказал на брифинге 10 декабря глава Минздрава.

По его словам, когда профильное министерство разрабатывало такой карантин, особое внимание обращалось на украинский «менталитет, на те вещи, к которым мы привыкли».

Во время карантина не предусмотрено ограничение работы общественного транспорта, поскольку и так будет снижена мобильность населения… Как следствие, существенно уменьшается число людей, которые пользуются транспортом. Это исключительно те люди, которые будут ездить на работу, в частности, работающих на объектах критической инфраструктуры, или медицинские работники, — отметил Степанов.

По его мнению, при таких условиях риски инфицирования будут минимальными. Также министр признал, что дополнительные ограничительные меры вызвали бы сильный дискомфорт и нагрузки.

Мы будем стараться и обращаемся к вам, чтобы с 8 по 24 января были выполнены все правила, которые будут установлены на территории Украины. Мы рассчитываем на эффект не менее 40−50% снижения числа инфицированных за этот период, — резюмировал Степанов.

Напомним, локдаун в Украине будет действовать с 8 по 24 января включительно. На этот период на всей территории страны будут введены усиленные карантинные ограничения.