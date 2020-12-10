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Ракурс
В Беларуси продолжается эпидемия коронавируса, фото: Tut.by

Беларусь закрывает границы на выезд, ссылаясь на ситуацию с коронавирусом — детали

10 дек 2020, 11:39
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Беларусь временно закрывает выезд с территории страны через наземные пункты пропуска.

Причинами такого запрета в постановлении Совета министров Беларуси № 795 от 7 декабря, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси, указанная ситуация с коронавирусной болезнью COVID-19 в стране.

Ограничения будут действовать на автомобильных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и речных портах.

Выезд будет запрещен гражданам Беларуси, а также иностранцам, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны, за исключением экстренных случаев, таких как:

  • случай тяжелой болезни или смерти близкого родственника;
  • необходимость попасть на место работы или учебы за рубежом;
  • потребность в получении медицинской помощи в другой стране.

Также ограничения на выезд не будут распространяться на:


  • дипломатов;
  • официальные делегации;
  • водителей международных автомобильных перевозок;
  • экипажи воздушных и морских судов;
  • поездные бригады;
  • людей в командировке;
  • некоторые другие категории.

Иностранцам, которые прибывают в Беларусь, нужно будет иметь с собой справку, подтверждающую отрицательный результат теста на COVID-19.

Соответствующие положения вступают в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

Источник: Ракурс


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