Беларусь закрывает границы на выезд, ссылаясь на ситуацию с коронавирусом — деталиhttps://racurs.ua/n147585-belarus-zakryvaet-granicy-na-vyezd-ssylayas-na-situaciu-s-koronavirusom-detali.htmlРакурс
Беларусь временно закрывает выезд с территории страны через наземные пункты пропуска.
Причинами такого запрета в постановлении Совета министров Беларуси № 795 от 7 декабря, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси, указанная ситуация с коронавирусной болезнью COVID-19 в стране.
Ограничения будут действовать на автомобильных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и речных портах.
Выезд будет запрещен гражданам Беларуси, а также иностранцам, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны, за исключением экстренных случаев, таких как:
- случай тяжелой болезни или смерти близкого родственника;
- необходимость попасть на место работы или учебы за рубежом;
- потребность в получении медицинской помощи в другой стране.
Также ограничения на выезд не будут распространяться на:
- дипломатов;
- официальные делегации;
- водителей международных автомобильных перевозок;
- экипажи воздушных и морских судов;
- поездные бригады;
- людей в командировке;
- некоторые другие категории.
Иностранцам, которые прибывают в Беларусь, нужно будет иметь с собой справку, подтверждающую отрицательный результат теста на COVID-19.
Соответствующие положения вступают в силу спустя 10 дней после официального опубликования.