Білорусь закриває кордони на виїзд, посилаючись на ситуацію з коронавірусом — деталіhttps://racurs.ua/ua/n147585-bilorus-zakryvaie-kordony-na-vyyizd-posylauchys-na-sytuaciu-z-koronavirusom-detali.htmlРакурс
Білорусь тимчасово закриває виїзд з території країни через наземні пункти пропуску.
Причинами такої заборони в постанові Ради міністрів Білорусі № 795 від 7 грудня, опублікованій на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі, вказана ситуація з коронавірусною хворобою COVID-19 у країні.
Обмеження діятимуть на автомобільних пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах і річкових портах.
Виїзд буде заборонений громадянам Білорусі, а також іноземцям, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території країни, за винятком екстрених випадків, таких як:
- випадок тяжкої хвороби чи смерті близького родича;
- необхідність потрапити на місце роботи чи навчання закордоном;
- потреба в отриманні медичної допомоги в іншій країні.
Також обмеження на виїзд не поширюватимуться на:
- дипломатів;
- офіційні делегації;
- водіїв міжнародних автомобільних перевезень;
- екіпажі повітряних і морських суден;
- поїзні бригади;
- осіб у відрядженні;
- деякі інші категорії.
Іноземцям, котрі прибувають до Білорусі, потрібно буде мати з собою довідку, котра підтверджує негативний результат тесту на COVID-19.
Відповідні положення набувають чинності через 10 днів після офіційного опублікування.