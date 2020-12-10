У Білорусі триває епідемія коронавірусу, фото: Tut.by

https://racurs.ua/ua/n147585-bilorus-zakryvaie-kordony-na-vyyizd-posylauchys-na-sytuaciu-z-koronavirusom-detali.html

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Білорусь тимчасово закриває виїзд з території країни через наземні пункти пропуску.

Причинами такої заборони в постанові Ради міністрів Білорусі № 795 від 7 грудня, опублікованій на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі, вказана ситуація з коронавірусною хворобою COVID-19 у країні.

Обмеження діятимуть на автомобільних пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах і річкових портах.

Виїзд буде заборонений громадянам Білорусі, а також іноземцям, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території країни, за винятком екстрених випадків, таких як:

випадок тяжкої хвороби чи смерті близького родича;

необхідність потрапити на місце роботи чи навчання закордоном;

потреба в отриманні медичної допомоги в іншій країні.

Також обмеження на виїзд не поширюватимуться на:

дипломатів;

офіційні делегації;

водіїв міжнародних автомобільних перевезень;

екіпажі повітряних і морських суден;

поїзні бригади;

осіб у відрядженні;

деякі інші категорії.

Іноземцям, котрі прибувають до Білорусі, потрібно буде мати з собою довідку, котра підтверджує негативний результат тесту на COVID-19.

Відповідні положення набувають чинності через 10 днів після офіційного опублікування.