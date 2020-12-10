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Ракурс
У Білорусі триває епідемія коронавірусу, фото: Tut.by

Білорусь закриває кордони на виїзд, посилаючись на ситуацію з коронавірусом — деталі

10 гру 2020, 11:39
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Білорусь тимчасово закриває виїзд з території країни через наземні пункти пропуску.

Причинами такої заборони в постанові Ради міністрів Білорусі № 795 від 7 грудня, опублікованій на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі, вказана ситуація з коронавірусною хворобою COVID-19 у країні.

Обмеження діятимуть на автомобільних пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах і річкових портах.

Виїзд буде заборонений громадянам Білорусі, а також іноземцям, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території країни, за винятком екстрених випадків, таких як:

  • випадок тяжкої хвороби чи смерті близького родича;
  • необхідність потрапити на місце роботи чи навчання закордоном;
  • потреба в отриманні медичної допомоги в іншій країні.

Також обмеження на виїзд не поширюватимуться на:


  • дипломатів;
  • офіційні делегації;
  • водіїв міжнародних автомобільних перевезень;
  • екіпажі повітряних і морських суден;
  • поїзні бригади;
  • осіб у відрядженні;
  • деякі інші категорії.

Іноземцям, котрі прибувають до Білорусі, потрібно буде мати з собою довідку, котра підтверджує негативний результат тесту на COVID-19.

Відповідні положення набувають чинності через 10 днів після офіційного опублікування.

Джерело: Ракурс


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