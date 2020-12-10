Загальна маса створеного людьми вперше перевищила масу біосфери

https://racurs.ua/ua/n147584-zagalna-masa-stvorenogo-ludmy-vpershe-perevyschyla-masu-biosfery.html

Ракурс

Загальна маса створеного людьми вперше перевищила масу біосфери — нові розрахунки маси матеріальних результатів діяльності людини — від ґудзиків до хмарочосів — демонструють, що у 2020 році вона вперше перевищила сукупну масу біосфери.

Відтепер світ людей перевищив всі дерева, гриби і планктон, всю живу біомасу, разом узяту. Такий висновок зробила команда вчених з ізраїльського Інституту Вейцмана, статтю яких опублікував журнал Nature, пише Naked science.

За даними вченого Рона Міло, на зорі розвитку людства біосфера планети важила близько 2 трлн т — а нині вона майже вдвічі менша. Водночас «антропогенна маса», створена людиною, помітно зросла.

Починаючи з 1900 року обсяги видобутих і використовуваних мінеральних ресурсів збільшувалися удвічі кожні 20 років і сьогодні досягли 30 млрд т в рік. Уся ця кількість витягується із земної літосфери і перетворюється в вироблені продукти: паливо, будівельні матеріали, метали, інфраструктуру.

За розрахунками авторів дослідження, у 2020 році загальна суха маса біосфери Землі і «антропогенна маса» зрівнялися, склавши приблизно по 1,1 трлн т. Якщо цей тренд продовжиться, в середині або наприкінці 2030-х років маса «світу людей» перевищить і «сиру» масу біосфери, з урахуванням наявної в живих організмах води.