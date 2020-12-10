Хакери дісталися до даних про вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech, фото — Укрінформ

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Хакери змогли зламати базу даних вакцини від коронавірусу.

Йдеться про документи на реєстрацію вакцини, створеної Pfizer і BioNTech. Поки невідомо, чи отримали зловмисники доступ до персональних даних учасників випробувань вакцини.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) пообіцяло провести розслідування того, що сталося, йдеться в заяві BioNTech.

Яке хакерське угруповання здійсниле атаку, не повідомляється.

Нагадаємо, що 1 грудня Pfizer і BioNTech подали заявку в EMA на використання вакцини в Євросоюзі. Кібератака на EMA відбулася за день до того, як агентство повинно було повідомити Європарламент про хід розгляду заявки.

Велика Британія вже схвалила вакцину від Pfizer і BioNTech. Вакцинація в країні почалася 8 грудня.

В останні місяці кількість хакерських атак на виробників вакцин і органи охорони здоров’я зросла. Зокрема, компанія Microsoft в листопаді заявила, що за останні місяці сім компаній-розробників вакцини від коронавірусу в Канаді, Франції, Індії, Південної Кореї і США піддалися атакам хакерів з Росії та Північної Кореї.