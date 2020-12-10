Хакери дісталися до даних про вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech

Хакери дісталися до даних про вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTechhttps://racurs.ua/ua/n147583-hakery-distalysya-do-danyh-pro-vakcynu-vid-koronavirusu-pfizer-i-biontech.htmlРакурс
Хакери змогли зламати базу даних вакцини від коронавірусу.
Йдеться про документи на реєстрацію вакцини, створеної Pfizer і BioNTech. Поки невідомо, чи отримали зловмисники доступ до персональних даних учасників випробувань вакцини.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) пообіцяло провести розслідування того, що сталося, йдеться в заяві BioNTech.
Яке хакерське угруповання здійсниле атаку, не повідомляється.
Нагадаємо, що 1 грудня Pfizer і BioNTech подали заявку в EMA на використання вакцини в Євросоюзі. Кібератака на EMA відбулася за день до того, як агентство повинно було повідомити Європарламент про хід розгляду заявки.
Велика Британія вже схвалила вакцину від Pfizer і BioNTech. Вакцинація в країні почалася 8 грудня.
В останні місяці кількість хакерських атак на виробників вакцин і органи охорони здоров’я зросла. Зокрема, компанія Microsoft в листопаді заявила, що за останні місяці сім компаній-розробників вакцини від коронавірусу в Канаді, Франції, Індії, Південної Кореї і США піддалися атакам хакерів з Росії та Північної Кореї.