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У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

Випадки алергії на антикоронавірусну вакцину Pfizer зафіксували у Великій Британії

9 гру 2020, 17:32
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У Великій Британії зафіксували перші випадки алергії на вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19, створеної компанією Pfizer.

Алергічні реакції зафіксували у двох співробітників Національної медичної служби Британії, повідомляє агентство Reuters.

Наразі загрози їхньому життю немає, відновлення проходить добре.

Втім, у зв’язку з цим, Національна медична служба Британії закликала утриматися від вакцинації людей з історією сильних алергічних реакцій. Британські чиновники також наголошують, що реанімаційні засоби повинні бути доступними у всіх випадках щеплень.

У Pfizer заявили, що люди з історією тяжких побічних алергічних реакцій на вакцини або їхні інгредієнти були виключені з пізніх стадій випробувань вакцини від COVID-19.


Цього тижня Велика Британія розпочала проведення вакцинації населення від COVID-19 вакциною Pfizer. Першими під вакцинування потрапляють групи ризику — люди похилого віку та медики.

Нагадаємо, експерти попереджають, що Україні може не вистачити вакцини від коронавірусу.


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