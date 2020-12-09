Випадки алергії на антикоронавірусну вакцину Pfizer зафіксували у Великій Британії

У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

https://racurs.ua/ua/n147562-vypadky-alergiyi-na-antykoronavirusnu-vakcynu-pfizer-zafiksuvaly-u-velykiy-brytaniyi.html

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У Великій Британії зафіксували перші випадки алергії на вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19, створеної компанією Pfizer.

Алергічні реакції зафіксували у двох співробітників Національної медичної служби Британії, повідомляє агентство Reuters.

Наразі загрози їхньому життю немає, відновлення проходить добре.

Втім, у зв’язку з цим, Національна медична служба Британії закликала утриматися від вакцинації людей з історією сильних алергічних реакцій. Британські чиновники також наголошують, що реанімаційні засоби повинні бути доступними у всіх випадках щеплень.

У Pfizer заявили, що люди з історією тяжких побічних алергічних реакцій на вакцини або їхні інгредієнти були виключені з пізніх стадій випробувань вакцини від COVID-19.

Цього тижня Велика Британія розпочала проведення вакцинації населення від COVID-19 вакциною Pfizer. Першими під вакцинування потрапляють групи ризику — люди похилого віку та медики.

Нагадаємо, експерти попереджають, що Україні може не вистачити вакцини від коронавірусу.