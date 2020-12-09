Случаи аллергии на антикоронавирусную вакцину Pfizer зафиксировали в Великобритании

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n147562-sluchai-allergii-na-antikoronavirusnuu-vakcinu-pfizer-zafiksirovali-v-velikobritanii.html

Ракурс

В Великобритании зафиксировали первые случаи аллергии на вакцину от коронавирусной болезни COVID-19, созданную компанией Pfizer.

Аллергические реакции зафиксировали у двух сотрудников Национальной медицинской службы Великобритании, сообщает агентство Reuters.

Сейчас угрозы их жизни нет, восстановление проходит хорошо.

Впрочем, в связи с этим, Национальная медицинская служба Великобритании призвала воздержаться от вакцинации людей с историей сильных аллергических реакций. Британские чиновники также отмечают, что реанимационные средства должны быть доступны во всех случаях прививок.

В Pfizer заявили, что люди с историей тяжелых побочных аллергических реакций на вакцины или их ингредиенты были исключены из поздних стадий испытаний вакцины от COVID-19.

На этой неделе Великобритания начала проведения вакцинации населения от COVID-19 вакциной Pfizer. Первыми под вакцинации попадают группы риска — пожилые люди и медики.

Напомним, эксперты предупреждают, что Украине может не хватить вакцины от коронавируса.