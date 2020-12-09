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В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Случаи аллергии на антикоронавирусную вакцину Pfizer зафиксировали в Великобритании

9 дек 2020, 17:32
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В Великобритании зафиксировали первые случаи аллергии на вакцину от коронавирусной болезни COVID-19, созданную компанией Pfizer.

Аллергические реакции зафиксировали у двух сотрудников Национальной медицинской службы Великобритании, сообщает агентство Reuters.

Сейчас угрозы их жизни нет, восстановление проходит хорошо.

Впрочем, в связи с этим, Национальная медицинская служба Великобритании призвала воздержаться от вакцинации людей с историей сильных аллергических реакций. Британские чиновники также отмечают, что реанимационные средства должны быть доступны во всех случаях прививок.

В Pfizer заявили, что люди с историей тяжелых побочных аллергических реакций на вакцины или их ингредиенты были исключены из поздних стадий испытаний вакцины от COVID-19.


На этой неделе Великобритания начала проведения вакцинации населения от COVID-19 вакциной Pfizer. Первыми под вакцинации попадают группы риска — пожилые люди и медики.

Напомним, эксперты предупреждают, что Украине может не хватить вакцины от коронавируса.


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