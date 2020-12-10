Коронавірус у Києві оновив рекорд за кількістю інфікованих

https://racurs.ua/ua/n147582-koronavirus-u-kyievi-onovyv-rekord-za-kilkistu-infikovanyh-infografika.html

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Коронавірус у Києві станом на ранок 10 грудня виявили у рекордної кількості українців за весь період пандемії COVID-19.

У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих за період пандемії коронавірусу — 1899 осіб, — написав у Телеграм мер Києва Віталій Кличко.

На жаль, хвороба забрала життя 27 осіб. Усього від коронавірусу померло 1525 киян.

Захворіли:

1069 жінок віком від 18 до 89 років;

722 чоловіки віком від 19 до 85 років;

61 дівчинка віком від 5 днів до 17 років;

47 хлопчиків від 2 до 17 років.

До лікарень Києва минулої доби госпіталізували 138 людей. Усі інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у:

Дніпровському районі — 356;

Дарницькому районі — 315;

Деснянському районі — 313.



Динаміка захворюваності не зменшується. І все більше хворих потребують госпіталізації. Ставтеся свідомо до правил безпеки та до свого здоров’я, — нагадав Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок четверга у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися майже 69 млн осіб. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса у США, COVID-19 забрав життя понад 1,5 млн осіб. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Індія, Бразилія, Росія та Франція. Станом на 9 грудня Україна опинилась на 10 місці у світі за кількістю нових підтверджених випадків коронавірусу. Поруч з нашою державою — Польща та Італія.