Коронавірус у Києві оновив рекорд за кількістю інфікованих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n147582-koronavirus-u-kyievi-onovyv-rekord-za-kilkistu-infikovanyh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві станом на ранок 10 грудня виявили у рекордної кількості українців за весь період пандемії COVID-19.
У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих за період пандемії коронавірусу — 1899 осіб, — написав у Телеграм мер Києва Віталій Кличко.
На жаль, хвороба забрала життя 27 осіб. Усього від коронавірусу померло 1525 киян.
Захворіли:
1069 жінок віком від 18 до 89 років;
722 чоловіки віком від 19 до 85 років;
61 дівчинка віком від 5 днів до 17 років;
47 хлопчиків від 2 до 17 років.
До лікарень Києва минулої доби госпіталізували 138 людей. Усі інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше нових випадків захворювання виявили у:
Дніпровському районі — 356;
Дарницькому районі — 315;
Деснянському районі — 313.
Динаміка захворюваності не зменшується. І все більше хворих потребують госпіталізації. Ставтеся свідомо до правил безпеки та до свого здоров’я, — нагадав Кличко.
Нагадаємо, станом на ранок четверга у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися майже 69 млн осіб. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса у США, COVID-19 забрав життя понад 1,5 млн осіб. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Індія, Бразилія, Росія та Франція. Станом на 9 грудня Україна опинилась на 10 місці у світі за кількістю нових підтверджених випадків коронавірусу. Поруч з нашою державою — Польща та Італія.