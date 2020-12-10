Окупаційний суд у Криму присудив 19 років колонії власнику кримськотатарського телеканалу, фото — РБК-Україна

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У Криму окупаційний суд засудив генерального директора телеканалу ATR Ленура Іслямова до 19 років колонії. Росіяни визнали його винним в організації енергетичної блокади Криму і заочно засудили за диверсію.

Окупанти вважають Іслямова одним з організаторів підриву ЛЕП на території України, в результаті якого Крим у ніч на 22 листопада 2015 року виявився знеструмленим.

Адвокат Микола Полозов заявив, що Іслямов оскаржить рішення окупаційного кримського суду, повідомляє російське агентство ТАСС.

Іслямова окупанти позбавили волі і права займатися діяльністю, повʼязаною з виступами в засобах масової інформації.

Гендиректора ATR звинувачували у створенні незаконного збройного формування, підготовці диверсій, а також в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

ATR — перший кримськотатарський телеканал, заснований 1 вересня 2006 року в Сімферополі. Із 17 червня 2015 року мовить з Києва. Програми виходять кримськотатарською, українською та російською мовами.

Іслямов — віце-президент Світового конгресу кримських татар і генеральний директор ATR. З квітня до травня 2014 року обіймав посаду «заступника голови Ради міністрів Республіки Крим» після анексії півострова, згодом був одним із активних учасників громадянської блокади Криму у 2015 році.

Один із організаторів кримськотатарського батальйону, дислокованого в Херсонській області.

У 2015 році прокуратура РФ і ФСБ порушили кримінальну справу, згодом Ленура оголосили у федеральний розшук.