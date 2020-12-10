Оккупационный суд в Крыму приговорил к 19 годам колонии владельца крымскотатарского телеканала, фото — РБК-Україна

https://racurs.ua/n147581-okkupacionnyy-sud-v-krymu-prigovoril-k-19-godam-kolonii-vladelca-krymskotatarskogo-telekanala.html

Ракурс

В Крыму оккупационный суд приговорил генерального директора телеканала ATR Ленура Ислямова к 19 годам колонии. Россияне признали его виновным в организации энергетической блокады Крыма и заочно осудили за диверсию.

Оккупанты считают Ислямова одним из организаторов подрыва ЛЭП на территории Украины, в результате которого Крым в ночь на 22 ноября 2015 года оказался обесточен.

Адвокат Николай Полозов заявил, что Ислямов обжалует решение оккупационного крымского суда, сообщает российское агентство ТАСС.

Ислямова оккупанты лишили свободы и права заниматься деятельностью, связанной с выступлениями в средствах массовой информации.

Гендиректора ATR овиняли в создании незаконного вооруженного формирования, подготовке диверсий, а также в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

ATR — первый крымскотатарский телеканал, основанный 1 сентября 2006 гда в Симферополе. С 17 июня 2015 года вещает из Киева. Программы выходят на крымскотатарском, русском и украинском языках.

Ислямов — вице-президент Всемирного конгресса крымских татар и генеральный директор ATR. С апреля по май 2014 года занимал должность «заместителя председателя Совета министров Республики Крым» после аннексии полуострова, впоследствии был одним из активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году.

Один из организаторов крымскотатарского батальона, дислоцированного в Херсонской области.

В 2015 году прокуратура РФ и ФСБ возбудили уголовное дело, впоследствии Ленура объявили в федеральный розыск.