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Ракурс
Коронавирус в Киеве обновил рекорд по числу инфицированных

Коронавирус в Киеве обновил рекорд по числу инфицированных (ИНФОГРАФИКА)

10 дек 2020, 10:51
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Коронавирус в Киеве по состоянию на утро 10 декабря обнаружили у рекордного количества украинцев за весь период пандемии COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее число больных за весь период пандемии коронавируса — 1899 человек, — написал в Телеграм мэр Киева Виталий Кличко.

К сожалению, болезнь унесла жизни 27 человек. Всего от коронавируса умерли 1525 киевлян.

Заболели:

  • 1069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

  • 722 мужчины в возрасте от 19 до 85 лет;

  • 61 девочка в возрасте от 5 дней до 17 лет;

  • 47 мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы Киева за прошедшие сутки госпитализировали 138 человек. Все остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в:

  • Днепровском районе — 356;

  • Дарницком районе — 315;

  • Деснянском районе — 313.


Динамика заболеваемости не уменьшается. И все больше больных нуждаются в госпитализации. Относитесь сознательно к правилам безопасности и к своему здоровью, — напомнил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро четверга в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились почти 69 млн человек. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса в США, COVID-19 унес жизни свыше 1,5 млн человек. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. По состоянию на 9 декабря Украина оказалась на 10-м месте в мире по числу новых подтвержденных случаев коронавируса. Рядом с нами находятся Польша и Италия.

Источник: Ракурс


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