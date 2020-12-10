Коронавирус в Киеве обновил рекорд по числу инфицированных

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Коронавирус в Киеве по состоянию на утро 10 декабря обнаружили у рекордного количества украинцев за весь период пандемии COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее число больных за весь период пандемии коронавируса — 1899 человек, — написал в Телеграм мэр Киева Виталий Кличко.

К сожалению, болезнь унесла жизни 27 человек. Всего от коронавируса умерли 1525 киевлян.

Заболели:

1069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

722 мужчины в возрасте от 19 до 85 лет;

61 девочка в возрасте от 5 дней до 17 лет;

47 мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы Киева за прошедшие сутки госпитализировали 138 человек. Все остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в:

Днепровском районе — 356;

Дарницком районе — 315;

Деснянском районе — 313.



Динамика заболеваемости не уменьшается. И все больше больных нуждаются в госпитализации. Относитесь сознательно к правилам безопасности и к своему здоровью, — напомнил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро четверга в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились почти 69 млн человек. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса в США, COVID-19 унес жизни свыше 1,5 млн человек. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. По состоянию на 9 декабря Украина оказалась на 10-м месте в мире по числу новых подтвержденных случаев коронавируса. Рядом с нами находятся Польша и Италия.