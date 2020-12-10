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Ракурс
Хакеры добрались к данным о вакцине от коронавируса Pfizer и BioNTech, фото — Укринформ

Хакеры добрались к данным о вакцине от коронавируса Pfizer и BioNTech

10 дек 2020, 11:26
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Хакеры смогли взломать базу данных вакцины от коронавируса.

Речь идет о документах на регистрацию вакцины, созданной Pfizer и BioNTech. Пока неизвестно, получили ли злоумышленники доступ к персональным данным участников испытаний вакцины.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пообещало провести расследование случившегося, говорится в заявлении BioNTech.

Какая хакерская группировка осуществила атаку, не сообщается.

Напомним, что 1 декабря Pfizer и BioNTech подали заявку в EMA на использование вакцины в Евросоюзе. Кибератака на EMA состоялась за день до того, как агентство должно было сообщить Европарламенту о ходе рассмотрения заявки.


Великобритания уже одобрила вакцину от Pfizer и BioNTech. Вакцинация в стране началась 8 декабря.

В последние месяцы количество хакерских атак на производителей вакцин и органы здравоохранения возросло. В частности, компания Microsoft в ноябре заявила, что за последние месяцы семь компаний-разработчиков вакцины от коронавируса в Канаде, Франции, Индии, Южной Кореи и США подверглись атакам хакеров из России и Северной Кореи.

Источник: Ракурс


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