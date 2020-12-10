Общая масса созданного человеком впервые превысила массу биосферы

https://racurs.ua/n147584-obschaya-massa-sozdannogo-chelovekom-vpervye-prevysila-massu-biosfery.html

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Общая масса созданного человечеством впервые превысила массу биосферы — новые расчеты общей массы материальных результатов деятельности человека — от пуговиц до небоскребов — демонстрируют, что в 2020 году она впервые превысила совокупную массу биосферы.

Отныне мир людей превышает все деревья, грибы и планктон, всю живую биомассу, вместе взятую. К такому выводу пришла команда ученых из израильского Института Вейцмана, статья которых опубликована в журнале Nature, пишет Naked science.

По данным ученого Рона Мило, на заре развития человечества биосфера планеты весила порядка 2 трлн т — а сегодня она почти вдвое меньше. Тем временем «антропогенная масса», созданная человеком, заметно прибавила.

Начиная с 1900 года объемы извлекаемых и используемых минеральных ресурсов увеличивались в два раза каждые 20 лет и сегодня достигли 30 млрд т в год. Все это количество извлекается из земной литосферы и превращается в произведенные продукты: топливо, строительные материалы, металлы, инфраструктуру.

По расчетам авторов исследования, в 2020 году общая сухая масса биосферы Земли и «антропогенная масса» сравнялись, составив примерно по 1,1 трлн т. Если тренд продолжится, в середине или конце 2030-х годов масса «мира людей» превысит и «сырую» массу биосферы, с учетом заключенной в живых организмах воды.