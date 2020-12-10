Новый вид китов могли открыть у побережья Мексики, фото: Sea Shepherd

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Ракурс

Новый вид клюворылых китов, вероятно, открыли у западного побережья Мексики, примерно в 160 км к северу от островов Сан-Бенито.

Об этом заявили в природоохранной организации Sea Shepherd, члены которой совершали в этом регионе исследования другого, уже известного вида китов.

Отмечается, что члены экспедиции наблюдали поднятие на поверхность воды для вдыхания воздуха группы из трех особей, вероятно, неизвестного вида китов.

Этих особей сфотографировали, также были записаны их голоса. Оказалось, что строение зубов этих особей не похоже на другие виды, также уникальными являются звуки, которые они издают.

Ученые планируют в ближайшее время проанализировать взятые на месте встречи с китами пробы воды, чтобы выделить из них ДНК, что необходимо для официального признания открытия нового вида этих животных.

На сегодня известны уже 23 вида клюворылых китов. Эти животные проводят значительную часть жизни на больших глубинах, что затрудняет их исследование.

Напомним, ученые недавно установили, что самый быстрый вид пингвинов — пингвины Дженту — на самом деле оказались четырьмя различными видами.