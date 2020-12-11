Локдаун в Україні можуть ввести раніше 8 січня – https://freeradio.com.ua/

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Ракурс

Локдаун в Україні можуть ввести раніше 8 січня в разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

У грудні прогнозують до 16 тис. випадків коронавірусу на добу. Про це повідомив глава комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

Ніхто не говорить, що локдаун введуть саме 8 січня. Якщо ситуація буде погіршуватися, уряд за 7 днів може попередити про інші дати… Ніхто не буде чекати 8 січня. Я думаю, 8 січня буде піковим навантаженням. Новий рік дасть збільшення, ми від цього нікуди не дінемося, — сказав Радуцький.

Він також заявив, що Кабінет міністрів зможе вибрати нову дату посилення карантину і попередити про це за сім днів до його запровадження.

Радуцький повідомив, що попередньо Україна отримає перші партії вакцини від коронавірусу 1 березня 2021 року. Також він сказав, що для переривання ланцюга передачі коронавірусу в Україні необхідно вакцинувати 17−18 мільйонів жителів.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Кабмін планує заборонити під час тотального локдауну відвідування закладів освіти, але садочки та спеціальні заклади працюватимуть. Не працюватимуть кафе, бари, ресторани, крім роботи на виніс, доставку та закладів харчування в аеропортах.