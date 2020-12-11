Американські солдати під час Другої світової війни, фото: Public Domain Archive

https://racurs.ua/ua/n147632-kilkist-jertv-koronavirusu-u-ssha-perevyschyla-boyovi-vtraty-u-drugiy-svitoviy.html

Ракурс

Коронавірус у США забрав життя вже більшої кількості людей, ніж країна втратила на фронтах найкривавішого конфлікту людства — Другої світової війни.

З початку епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 від цього захворювання померли вже понад 292 тис. осіб. Про це свідчать дані інституту Джона Хопкінса, який відслідковує ситуацію з коронавірусом.

У Другій світовій США втратили 291 тис. 557 військовослужбовців, свідчать підрахунки Міністерства у справах ветеранів США.

Загалом у всіх війнах до 1991 року США втратили понад 651 тис. військових.

За кількістю виявлених хворих на COVID-19 США лідирують у світі — у цій країні зафіксовано вже понад 15,6 млн випадків цього захворювання.

Серед сусідів України найбільше випадків коронавірусу зафіксовано в Росії — 2,5 млн. За офіційними даними, у цій країні від коронавірусу за весь час пандемії померли майже 46 тис. осіб. При цьому за минулу добу, 10 грудня, померли рекордні 613 людей.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус забрав життя майже 300 хворих.