16 родичів Марадони претендують на його мільйонні статки. Фото: esquire.ru

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За спадок легендарного футболіста Дієго Марадони почали боротьбу його родичі.

Статки колишнього гравця збірної Аргентини і переможця Чемпіонату світу 1986 року оцінюються в 48,7 млн дол. На це багатство претендують 16 осіб, включаючи п’ятьох законних дітей легендарного спортсмена. Про це повідомляє The Sun із посиланням на джерела.

Також гроші хочуть отримати семеро позашлюбних дітей Марадони та четверо з п’яти його сестер. При цьому деяких дітей футболіст навіть не бачив за час свого життя. При цьому аргентинські закони забороняють позбавляти дітей спадщини та вимагають, щоб всі отримали рівні частки.

За інформацією видання, екс-футболіст, який пішов у віці 60 років і не залишив заповіту. Ще в 2012 році він написав такий документ, але згодом анулював його.

Спадок Марадони — це гроші в банках Швейцарії, Дубаї та Буенос-Айресі, власність по всьому світу і парк розкішних автомобілів. Також на рахунках футболіста залишилися кошти від рекламних контрактів з великими брендами, включаючи Puma та Coca-Cola.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років. 11 листопада Марадону виписали з лікарні, оскільки екс-футболіст переніс операцію через субдуральної гематоми. Екс-гравець «Наполі» і збірної Аргентини помер вдома через зупинку серця.