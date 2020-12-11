Працівникам COVID-лабораторій планують призначити доплати. Фото: dailylviv.com

https://racurs.ua/ua/n147663-pracivnykam-covid-laboratoriy-planuut-pryznachyty-doplaty.html

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Додаткові виплати до заробітних плат можуть призначити працівникам «коронавірусних» лабораторій.

Комітет Верховної Ради із питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту підтримати законопроект № 4464, який передбачає доплати та соціальні гарантії біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які задіяні в лабораторіях у тестуваннях на СOVID-19. Про це 11 грудня повідомила партія «Слуга народу» у Telegram.

За словами ініціатора законопроекту Галини Янченко, працівники лабораторій не отримали соціальних гарантій від держави, як інші медичні працівники. Саме цим законом пропонується закріпити можливість більш раннього виходу на пенсію, додаткову відпустку, страхування від зараження хворобами, виплату оздоровчих надбавок і доплати до зарплат.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я та Національній службі здоровʼя заявили, що грошей на медицину і боротьбу з коронавірусом у новому проекті бюджету на 2021 рік недостатньо. У відомствах заявляли, що не вистачить грошей на підвищення зарплат лікарям і доплати лікарям, які виходжують коронавірусних хворих.