Работникам COVID-лабораторий планируют назначить доплаты. Фото: dailylviv.com

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Дополнительные выплаты к заработным платам могут назначить работникам «коронавирусных» лабораторий.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту поддержать законопроект № 4464, который предусматривает доплаты и социальные гарантии биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые задействованы в лабораториях в тестированиях на СOVID-19. Об этом 11 декабря сообщила партия «Слуга народа» в Telegram.

По словам инициатора законопроекта Галины Янченко, работники лабораторий не получили социальных гарантий от государства, как другие медицинские работники. Именно этим законом предлагается закрепить возможность более раннего выхода на пенсию, дополнительный отпуск, страхование от заражения болезнями, выплату оздоровительных надбавок и доплаты к зарплатам.

Напомним, в Министерстве здравоохранения и Национальной службе здоровья заявили, что денег на медицину и борьбу с коронавирусом в новом проекте бюджета на 2021 год недостаточно. В ведомствах заявляли, что не хватит денег на повышение зарплат врачам и доплаты врачам, которые выхаживают коронавирусных больных.