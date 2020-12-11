Мера Одеси Труханова раптово госпіталізували. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n147662-mera-odesy-truhanova-raptovo-gospitalizuvaly-cherez-koronavirus.html

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Геннадій Труханов, міський голова Одеси, через коронавірус потрапив до інфекційної лікарні.

Медики оцінюють стан Труханова як середньої тяжкості. Градоначальник перебуває в боксованій палаті з двома іншими пацієнтами. Таку інформацію оприлюднило «Суспільне» із посиланням на прес-службу міської ради.

Коронавірус у Труханова лабораторно підтвердили 9 грудня, з того дня він пішов на самоізоляцію. Мер Одеси переконував, що почувається «непогано» й обіцяв регулювати роботу міських служб у телефонному режимі.

Як відомо, Геннадій Труханов очолює Одесу з 2014 року. На місцевих виборах 2020 року він переміг у другому турі із результатом у понад 54% виборців.

Нагадаємо, бізнесмен Павло Фукс заявив, що у мера Харкова Геннадія Кернеса погіршився стан здоров’я — у нього відмовила друга нирка. Зараз Кернес перебуває на стовідсотковому діалізі.