У Кернеса відмовили нирки, його син очолив фракцію в облраді

https://racurs.ua/ua/n147645-u-kernesa-vidmovyly-nyrky-yogo-syn-ocholyv-frakciu-v-oblradi.html

Ракурс

В мера Харкова Геннадія Кернеса погіршився стан здоров’я. В нього відмовила й друга нирка.

Цю інформацію підтвердив бізнесмен Павло Фукс, повідомляє «Дзеркало тижня».

У нього повністю відмовила друга нирка. Зараз Кернес перебуває на стовідсотковому діалізі. Наступного тижня будемо розуміти, чи дадуть лікарі дозвіл на його планове повернення в Харків, — повідомив Фукс.

Діаліз — процес штучного виведення продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму.

Нагадаємо, що цього тижня Кернеса на першій сесії новобраної міськради визнали мером Харкова попри те, що він не прибув на інавгураційну сесію міськради.

Тим часом син Харківського міського голови 38-річний Кирило Кернес очолив фракцію «Блок Кернеса — Успішний Харків» у Харківській облраді. Депутати підтримали кандидатуру Артура Товмасяна на посаду голови Харківської облради. Вперше з 2008 року обласну раду очолюватиме не Сергій Чернов.

Загалом в облраді створили такі п’ять фракцій:

«Блок Кернеса — Успішний Харків» — 46 депутатів;

«Опозиційна платформа — За життя!» — 29 депутатів;

«Слуга народу» — 17 депутатів;

«Блок Світличної — Разом!» — 17 депутатів;

«Європейська солідарність» — 11 депутатів.

На виборах 25 жовтня за Кернеса проголосували 60,34% виборців і втретє вибрали його Харківським міським головою. Він мав принести присягу разом з новообраними депутатами міської ради, однак до 9 грудня Кернес приїхати не встиг.

У вересні його вивезли з Харкова до Берліна, де госпіталізували в клініку «Шаріте». З 23 серпня мер не з’являвся на публіці, не записував відеозвернень. ЗМІ повідомляли, що на тлі коронавірусу переніс інсульт.