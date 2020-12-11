У Кернеса отказали почки, его сын возглавил фракцию в облсовете

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У мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось состояние здоровья. У него отказала и вторая почка.

Эту информацию подтвердил бизнесмен Павел Фукс, сообщает «Зеркало недели».

У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе. На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков, — сообщил Фукс.

Диализ — процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма.

Напомним, что на этой неделе Кернеса на первой сессии новоизбранного горсовета признали мэром Харькова несмотря на то, что он не прибыл на инаугурационную сессию горсовета.

Между тем сын Харьковского городского головы 38-летний Кирилл Кернес возглавил фракцию «Блок Кернеса — Успешный Харьков» в Харьковском облсовете. Депутаты поддержали кандидатуру Артура Товмасяна (СН) на должность председателя Харьковского облсовета. Впервые с 2008 года областной совет будет возглавлять не Сергей Чернов.

Всего в облсовете создали такие пять фракций:

«Блок Кернеса — Успешный Харьков» — 46 депутатов;

«Оппозиционная платформа — За жизнь!» — 29 депутатов;

«Слуга народа» — 17 депутатов;

«Блок Светличной — Вместе!» — 17 депутатов;

«Европейская солидарность» — 11 депутатов.

На выборах 25 октября за Кернеса проголосовали 60,34% избирателей и в третий раз избрали его Харьковским городским головой. Он должен был принести присягу вместе с новоизбранными депутатами городского совета, однако до 9 декабря Кернес приехать не успел.

В сентябре его вывезли из Харькова в Берлин, где госпитализировали в клинику «Шарите». С 23 августа мэр не появлялся на публике, не записывал видеообращений. СМИ сообщали, что на фоне коронавируса он перенес инсульт.