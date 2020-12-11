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Ракурс
Павел Лисянский, фото: Klymenko Time

За драку в кафе уволили представителя омбудсмена на Донбассе

11 дек 2020, 14:00
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Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, уволила представителя по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского.

Причиной увольнения стало резонансное драка с участием Лисянского, недавно произошла в одном из кафе в городе Святогорске. Об этом Денисова сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Денисовой, была проведена служебная проверка этого инцидента.

С сегодняшнего дня его (Лисянского — ред.) уволен с занимаемой должности, — отметила омбудсмен.


Ранее Лисянский был отстранен от занимаемой должности на время проверки.

Напомним, 5 декабря в гостиничном комплексе «Монарх» в Святогорске между Лисянским, который не хотел покидать заведение после его закрытия, и охранником этого заведения возник конфликт, в ходе которого представитель омбудсмена схватил своего оппонента за горло, сбил с ног и ударил ногой уже лежащего мужчину.

Источник: Ракурс


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