Павел Лисянский, фото: Klymenko Time

https://racurs.ua/n147643-za-draku-v-kafe-uvolili-predstavitelya-ombudsmena-na-donbasse.html

Ракурс

Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, уволила представителя по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского.

Причиной увольнения стало резонансное драка с участием Лисянского, недавно произошла в одном из кафе в городе Святогорске. Об этом Денисова сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Денисовой, была проведена служебная проверка этого инцидента.

С сегодняшнего дня его (Лисянского — ред.) уволен с занимаемой должности, — отметила омбудсмен.



Ранее Лисянский был отстранен от занимаемой должности на время проверки.

Напомним, 5 декабря в гостиничном комплексе «Монарх» в Святогорске между Лисянским, который не хотел покидать заведение после его закрытия, и охранником этого заведения возник конфликт, в ходе которого представитель омбудсмена схватил своего оппонента за горло, сбил с ног и ударил ногой уже лежащего мужчину.