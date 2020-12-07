Представитель омбудсмена на Донбассе избил охранника в ресторане, фото — Фейсбук П.Лисянского

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Ракурс

На Донбассе произошел инцидент с представителем уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павлом Лисянским. В ресторане Святогорска Лисянский избил охранника. Ранее он проводил там тренинг для молодых правозащитников.

Конфликт возник из-за того, что Лисянский не хотел уходить из ресторана. Он заявил, что освободит помещение только после того, как «они допьют». Охранник пригрозил полицией.

Ты мусоров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал? — восклицает на видео человек, похожий на представителя омбудсмена Людмилы Денисовой.

Потом Лисянский схватил охранника за горло, провел подсечку и ударил ногой лежащего мужчину.

Сегодня омбудсмен по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в отношении ее представителя Павла Лисянского, который 5 декабря избил в ресторане Святогорска охранника, проводится служебное расследование.

Денисова уточнила, что Лисянский лично проинформировал ее об инциденте в ресторане гостиничного комплекса «Монарх» в воскресенье утром. После этого она решила провести служебную проверку своего представителя в Донецкой и Луганской областях. Она продлится до 21 декабря.

На время проверки Лисянского отстранили от занимаемой должности. Кроме того, в полиции Донетчины рассказали, что информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

«Ракурс» ранее сообщал о драке в Киевском облсовете. Тогда «слуги» подрались с полицией.