Представник омбудсмена на Донбасі побив охоронця в ресторані, фото — Фейсбук П.Лисянського

https://racurs.ua/ua/n147434-predstavnyk-ombudsmena-na-donbasi-pobyv-ohoroncya-v-restorani-video.html

Ракурс

На Донбасі стався інцидент із представником уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павлом Лисянським. У ресторані Святогорська Лисянський побив охоронця. Раніше він проводив там тренінг для молодих правозахисників.

Конфлікт виник через те, що Лисянський не хотів залишати ресторан, незважаючи на пізню годину. Він заявив, що звільнить приміщення тільки після того, як «вони доп’ють». Охоронець пригрозив поліцією.

Ти мусорів зібрався викликати? Ти мене сміттям назвав? — вигукує на відео людина, схожа на представника омбудсмена Людмили Денисової.

По тому Лисянський схопив охоронця за горло, провів підсічку і вдарив ногою лежачого чоловіка.

Сьогодні омбудсмен з прав людини Людмила Денисова повідомила, що стосовно її представника Павла Лисянського, який 5 грудня побив в ресторані Святогорська охоронця, проводиться службове розслідування.

Денисова уточнила, що Лисянський особисто поінформував її про інцидент в ресторані готельного комплексу «Монарх» у неділю вранці. Після цього вона вирішила провести службову перевірку щодо свого представника в Донецькій і Луганській областях. Вона триватиме до 21 грудня.

На час перевірки Лисянського відсторонили від займаної посади. Крім того, у поліції Донеччини розповіли, що інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

«Ракурс» повідомляв про бійку в Київській облраді. Тоді «слуги» почубилися з поліцією.