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Ракурс
Павло Лисянський, фото: Klymenko Time

За бійку в кафе звільнили представника омбудсмена на Донбасі

11 гру 2020, 14:00
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Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради з прав людини, звільнила представника з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павла Лисянського.

Причиною звільнення стала резонансна бійка за участю Лисянського, котра нещодавно сталася в одному з кафе в місті Святогорську. Про це Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Денісової, була проведена службова перевірка цього інциденту.

Відсьогодні його (Лисянського — ред.) звільнено з займаної посади, — зазначила омбудсмен.


Раніше Лисянський був відсторонений від займаної посади на час перевірки.

Нагадаємо, 5 грудня в готельному комплексі «Монарх» у Святогорську між Лисянським, котрий не хотів залишати заклад після його закриття, та охоронцем цього закладу виник конфлікт, в ході якого представник омбудсмена схопив свого опонента за горло, збив з ніг та вдарив ногою вже лежачого чоловіка.

Джерело: Ракурс


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