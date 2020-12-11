Мэра Одессы Труханова внезапно госпитализировали. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n147662-mera-odessy-truhanova-vnezapno-gospitalizirovali-iz-za-koronavirusa.html

Ракурс

Геннадий Труханов, городской голова Одессы, из-за коронавируса попал в инфекционную больницу.

Медики оценивают состояние Труханова как средней тяжести. Градоначальник находится в боксированной палате с двумя другими пациентами. Такую информацию обнародовало «Общественное» со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Коронавирус у Труханова лабораторно подтвердили 9 декабря, с того дня он ушел на самоизоляцию. Мэр Одессы убеждал, что чувствует себя «неплохо» и обещал регулировать работу городских служб в телефонном режиме.

Как известно, Геннадий Труханов возглавляет Одессу с 2014 года. На местных выборах 2020 года он победил во втором туре с результатом в более 54% избирателей.

Напомним, бизнесмен Павел Фукс заявил, что у мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось состояние здоровья — у него отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе.