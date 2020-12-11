16 родственников Марадоны претендуют на его миллионные состояния. Фото: esquire.ru

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Ракурс

За наследство легендарного футболиста Диего Марадоны начали борьбу его родственники.

Состояние бывшего игрока сборной Аргентины и победителя Чемпионата мира 1986 года оценивается в 48,7 млн долл. На это богатство претендуют 16 человек, включая пять законных детей легендарного спортсмена. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Также деньги хотят получить семь внебрачных детей Марадоны и четыре из пяти его сестер. При этом некоторых детей футболист даже не видел за время своей жизни. При этом аргентинские законы запрещают лишать детей наследства и требуют, чтобы все получили равные доли.

По информации издания, экс-футболист, ушел в возрасте 60 лет и не оставил завещание. Еще в 2012 году он написал такой документ, но впоследствии аннулировал его.

Наследство Марадоны — это деньги в банках Швейцарии, Дубаи и Буэнос-Айресе, собственность по всему миру и парк роскошных автомобилей. Также на счетах футболиста остались деньги от рекламных контрактов с крупными брендами, включая Puma и Coca-Cola.

Напомним, 25 ноября стало известно, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. 11 ноября Марадону выписали из больницы, поскольку экс-футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины скончался дома из-за остановки сердца.