КСУ отреагировал на выводы Венецианской комиссии. Фото: hromadske.ua

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Конституционный суд Украины отреагировал на выводы Венецианской комиссии относительно украинского конституционного кризиса.

В КСУ заявили, что с большим уважением ставятся к рекомендациям Европейской комиссии «За демократию через право». В своих выводах комиссия критиковала суд за аргументацию в мотивировочной части, порядок разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, а также возможные последствия относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией. Все это изучается судьями КСУ для учета при дальнейшей наработке решений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

Служители Фемиды отметили, что в заключении комиссии сообщаеться, что несмотря на неоднозначное восприятие его решения конституционная роль КСУ должна уважаться. В суде считают, что Верховная Рада должна выполнить его решение с учетом Конституции и применимых международных стандартов.

Согласно выводам Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы решение Конституционного суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября 2020 года является легитимным и подлежит безусловному исполнению со стороны государства, — говорится в сообщении.



Напомним, вечером 9 декабря Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по Конституционному суду. В этом заключении комиссия рекомендовала Верховной Раде восстановить ответственность за ложь в декларациях и предусмотреть различные санкции в зависимости от тяжести содеянного. Позже комиссия опубликовала еще одно заключение, в котором дала рекомендации по проведению реформы КСУ.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет защищать на заседании Венецианской комиссии Совета Европы решение по Конституционному суду Украины.