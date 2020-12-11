Сенат підтримав допомогу Україні та санкції проти Nord Stream-2. Фото: 112 Україна

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Законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік схвалив Сенат Сполучених Штатів Америки.

За проект закону військову допомогу Збройним силам України та розширені санкції проти російського проекту «Північний потік-2» проголосували 75 сенаторів. Таким чином, обидві палати Конгресу США ухвалили законопроект кількістю понад дві третини законодавців, необхідних для подолання президентського вето. Про це 11 грудня повідомляє Reuters.

Ухвалений документ передбачає виділення Україні 250 млн дол. оборонної допомоги, в тому числі 75 млн дол. на системи летального озброєння. Також законопроектом передбачаються санкції проти російського газогону Nord Stream-2 та компаній, які беруть участь у будівництві, сертифікації та страхуванні цього газопроводу.

Нагадаємо, 8 грудня члени Палати представників Конгресу 8 грудня більшістю голосів підтримали законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік, куди входить допомога ЗСУ та санкції проти Nord Stream 2.

Раніше повідомлялося, що влітку США затвердили весь пакет безпекової допомоги Україні на суму 250 млн дол. за програмою «Ініціатива безпекової допомоги Україні» (USAI).