МКС завершив вивчення справи про війну на Донбасі. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n147668-mijnarodnyy-kryminalnyy-sud-zavershyv-vyvchennya-spravy-pro-viynu-na-donbasi.html

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Міжнародний кримінальний суд завершив попереднє вивчення ситуації про війну на Донбасі та окупацію Криму.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда вивчила матеріали та ініціює початок повноцінного розслідування щодо вчинення воєнних злочинів. Україна звернулася до МКС шість років тому, у позові йдеться про російську анексію Криму та переслідування людей, збройну агресію на Донбасі, а також окремо про події в Іловайську. Про це йдеться в заяві прокурора Бенсуди, яка опублікована на сайті МКС.

Прокурор зазначає, що є підстави вважати, що в контексті ситуації в Україні було скоєно широкий спектр діянь, які являють собою військові злочини та злочини проти людяності, що підпадають під юрисдикцію МКС. В Офісі прокурора визначили три категорії:

злочини, скоєні в контексті військових дій;

злочини, скоєні під час затримань;

злочини, скоєні в Криму.

За словами Бенсуди, вона розраховує на підтримку Києва на наступній стадії процесу. Також вона закликала сторони конфлікту до співпраці.

Моя канцелярія дійшла висновку, що ці злочини, вчинені різними сторонами конфлікту, були достатньо серйозними, щоб вимагати розслідування, — зазначила прокурор.



Як пише «Громадське», заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов привітав заяву колег із МКС. Він заявив, що завершення попереднього вивчення ситуації — це гарантія правосуддя над вищим політичним та військовим керівництвом Росії.

Нагадаємо, в 2017 році Гаазький трибунал опублікував доповідь, де містяться результати розслідування подій під час Революції гідності та агресії Росії в Україні. У контексті подій на Донбасі канцелярія прокурора зафіксувала понад 1,2 тис. випадків можливого скоєння злочинів після 20 лютого 2014 року.