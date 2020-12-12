Коронавірус в Україні виявили у 12,8 тис. осіб, понад 240 — померли

https://racurs.ua/ua/n147671-koronavirus-v-ukrayini-vyyavyly-u-12-8-tys-osib-ponad-240-pomerly-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні виявили у 12 тис. 811 осіб станом на 12 грудня. На коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

Про це зранку у суботу повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 3 тис. 1 особа;

летальних випадків — 243;

одужало — 13 тис. 653 особи;

здійснено тестувань — 61 тис. 571.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 885 тис. осіб та протестовано майже 5 млн. осіб. Коронавірусна інфекція забрала життя майже 15 тис. пацієнтів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києв — 1 тис. 696;

Одеській області — 1 тис. 357;

Запорізькій області — 807;

Київській області — 785;

Львівській області — 721.

Нагадаємо, перелік країн «червоної» зони 11 грудня оновила Україна. До «червоної» зони потрапили п’ять країн, а три країни перейшли до «зеленої зони».

До списку країн «червоної зони» увійшли Нідерланди, Молдова, Кіпр, Азербайджан і Панама. Також в ньому залишаються популярні в українців Грузія, Хорватія, Чорногорія, США, Угорщина та Болгарія. У порівнянні з минулим тижнем до «зеленої» перейшли Румунія, Беліз та Італія. Також «зеленою» вказується Польща.