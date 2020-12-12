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Коронавірус в Україні виявили у 12,8 тис. осіб, понад 240 — померли

Коронавірус в Україні виявили у 12,8 тис. осіб, понад 240 — померли (ІНФОГРАФІКА)

12 гру 2020, 08:26
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Коронавірус в Україні виявили у 12 тис. 811 осіб станом на 12 грудня. На коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

Про це зранку у суботу повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 3 тис. 1 особа;

  • летальних випадків — 243;

  • одужало — 13 тис. 653 особи;

  • здійснено тестувань — 61 тис. 571.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 885 тис. осіб та протестовано майже 5 млн. осіб. Коронавірусна інфекція забрала життя майже 15 тис. пацієнтів.

Статистика коронавірусу в Україні / РНБО

Статистика коронавірусу в Україні / РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Києв — 1 тис. 696;

  • Одеській області — 1 тис. 357;

  • Запорізькій області — 807;

  • Київській області — 785;

  • Львівській області — 721.


Нагадаємо, перелік країн «червоної» зони 11 грудня оновила Україна. До «червоної» зони потрапили п’ять країн, а три країни перейшли до «зеленої зони».

До списку країн «червоної зони» увійшли Нідерланди, Молдова, Кіпр, Азербайджан і Панама. Також в ньому залишаються популярні в українців Грузія, Хорватія, Чорногорія, США, Угорщина та Болгарія. У порівнянні з минулим тижнем до «зеленої» перейшли Румунія, Беліз та Італія. Також «зеленою» вказується Польща.

Джерело: Ракурс


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