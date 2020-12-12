Коронавірус вклав в лікарні майже 100 киян, за добу 23 померлих — коронавірус у Києві

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Коронавірус у Києві станом на ранок 12 грудня забрав життя 23 осіб. Усього за минулу добу на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіли ще майже 1,7 тис. осіб.

Ще 1 тис. 696 хворих на коронавірусну хворобу виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 особи. Усього коронавірус забрав життя 1574 киян, — повідомив у Телеграм-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже понад 90 тис.

Захворіли:

933 жінки віком від 18 до 91 року;

639 чоловіків віком від 18 до 94 років;

71 дівчинка від одного до 17 років;

53 хлопчики від трьох місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 57 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 98 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання впродовж 11 грудня виявили у:

Деснянському районі — 421,

Солом’янському районі — 250,

Дарницькому районі — 248 випадків.



Окрім цього, за словами Кличка, одужали за минулу добу 859 осіб. Усього коронавірус подолали понад 28,6 тис. мешканців Києва.

Нагадаємо, в Україні на ранок суботи зафіксовано вже 885 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст склав понад 12,8 тис.