Гололедица на дорогах — «Укравтодор» назвал «скользкие» регионы

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Гололедица на дорогах 12 декабря будет наблюдаться в западных областях, кроме Закарпатья, а также в Центре, на Востоке и Севере Украины. Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила в субботу первый уровень опасности (желтый).

Об этом, ссылаясь на данные «Укргидрометцентра» 12 декабря сообщает пресс-служба ГСЧС.

Между тем «Укравтодор» сообщил о погоде 12 декабря. Сейчас небольшой дождь и изморось наблюдаются во всех южных областях, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Донецкой области. Туман зафиксирован в Тернопольской, Закарпатской, Хмельницкой, Запорожской и Черкасской областях. Температура воздуха в западных областях -2+1°С, востоке до -0−7°С, юге -2+7°С, на остальной территории -2+3°С.

На дорогах государственного значения в областях, где наблюдались сложные погодные условия, местами образуется гололедица, на остальной территории — дорожное покрытие мокрое. На перевальных участках дорог в Ивано-Франковской, Закарпатской областях туман, дождь. Состояние покрытия на перевалах местами также мокрое.

На дорогах государственного значения ведутся работы по ликвидации гололеда и обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. Проезд всеми участками дорог госзначения обеспечен, — рассказали в «Укравтодоре».



Напомним, для обеспечения проезда по дорогам задействованы 409 единиц техники и 560 рабочих.